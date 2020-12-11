Пятница, 11 Декабря 2020 23:48

АрмИнфо.Прецедент в зоне нагорно-карабахского конфликта имел плачевные последствия для карабахского региона, но он может иметь и серьезные последствия и за пределами Армении. Об этом 11 декабря в ходе круглого стола в Sputnik, посвященный карабахскому конфликту заявил профессор, почетный доктор МГИМО, экс-глава МИД Армении (занимал этот пост в 2008-2018 годах) Эдвард Налбандян.

"Сегодня президент Азербайджана говорит, что международное право не действует. Сегодня он говорит о важности права силы, а не силы права. Это очень опасные тенденции, которые таят в себе угрозы. Это необходимо остановить, особенно на фоне озвученных притязаний к большей части территорий Армении, а это еще поощряется лидером еще одного государства инициатора этой войны, который оказало полную поддержку в ходе боевых действий, о чем свидетельствует и их присутствие на параде в Баку", - сказал Налбандян, который в этой связи напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова от 2017 года, который подчеркивал, что карабахский вопрос - не является исключительно внутренним делом Азербайджана. Более того, по его словам. принято множество документов по этому вопросу, где говорится о необходимости возвращения территорий вокруг Карабаха, но не силовым путем, о посредством переговоров, а также важность права Арцаха на самоопределение.

В тоже время экс-глава МИД Армении подчеркнул, что во всех рабочих документах до 2018 года, и которые были переданы в депозит в Секретариат ОБСЕ говорится, что представитель Нагорного Карабаха должны участвовать над составлением проекта мирного соглашения.

В свою очередь бывший глава посреднической миссии России, бывший полномочный представитель президента РФ по нагорно-карабахскому конфликту, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров отметил, что сегодня для России важно соблюдение перемирия от 9 ноября. Однако, по его словам нельзя игнорировать нарушение бессрочных соглашений о прекращении огня и его укреплении от 1994-95 гг, поскольку это создает прецедент. При этом он указал на очевидность того, что война была инициирована именно Азербайджаном. "Об этом свидетельствует и тот факт, что были столкновения не локального характера, а бои начались по всему периметру линии фронта. Да и не могли Армения или Арцах начать эту войну. Это не логично, Зачем? Ведь у них так был контроль над 7 районами. Гадать кто начал вторую карабахскую вону не приходится. Это не стихийная война, это рукотворная военная операция, спланированная верховным главнокомандующим Азербайджана Ильхамом Алиевым", - заключил Казимиров.