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 Пятница, 11 Декабря 2020 23:46
Марианна Мкртчян

Налбандян: В апреле 2016 году Армения подготовила все документы для признания независимости Нагорного Карабаха

Налбандян: В апреле 2016 году Армения подготовила все документы для признания независимости Нагорного Карабаха

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ едины в своих подходах по разрешению оставшихся вопросов нагорно-карабахского конфликта на базовых принципах урегулирования. Об этом 11 декабря в ходе круглого стола в Sputnik, посвященный карабахскому конфликту заявил профессор, почетный доктор МГИМО, экс-глава МИД Армении (занимал этот пост в 2008-2018 годах) Эдвард Налбандян.

Он констатировал, что еще 3 недели назад было не ясно удастся ли странам- сопредседателям согласовать совместное заявление глав МИД стран-сопредседателей Минской группы, которое было распространено после заседания СМИД ОБСЕ в первых числах декабря, поскольку после подписания 9 ноября лидерами Армении, Азербайджана России совместного заявления, у Парижа и Вашингтона были некоторые вопросы по этому документу.

При этом Налбандян констатировал, что документ от 9 ноября создал правовые основы для ввода российских миротворцев в регионе и прекращения боевых действий.

"После этого были сомнения по части целесообразности сохранения минского переговорного формата, функционирования офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Но, в совместном заявлении, было обозначено и важность сохранения офиса Каспршика, и что Сопредседатели МГ ОБСЕ остаются едиными в своих подходах по разрешению оставшихся вопросов урегулирования на основе основных принципов. А что остается? Среди оставшихся вопросов  - окончательный статус Нагорного Карабаха. Его нет в этом документе. Хотя, потом Россия разъяснила, что этот вопрос остается на повестке. Сейчас ключевым важным вопросом по- прежнему остается промежуточный статус Нагорного Карабаха, который определит дальнейшую судьбу Арцаха", - отметил Налбандян, добавив, что при промежуточном статусе Нагорный Карабах наделялся правом формирования всех органов государственных структур, получения прямых иностранных инвестиций, доступ к внешним рынкам, доступ к гуманитарным проектам, участия в работах международных структур, если это не противоречила мирным договоренностям. По словам армянского дипломата, еще одним важным вопросом во время промежуточного статуса остается вопрос обеспечения безопасности Нагорного Карабаха.

При этом он назвал несостоятельными некоторые утверждения, что России вывела вопрос о статусе Арцаха из соглашения, напомнив, что он был на повестке переговоров на всех этапах, во всех рабочих документах, в том числе и в Казанском документе, от  которого отказался Азербайджан.

В этой связи Налбандян подчеркнул, что окончательный статус Нагорного Карабаха должен быть определен посредством свободного волеизъявления его населения, и которое бы имел обязательный международный характер для всех, в том числе и Азербайджана.  При этом бывший глава МИД Армении подчеркнул, что на переговорах также были определены этнические пропорции участия в референдуме, которые опираются на данные последней переписи населения Нагорного Карабаха от 1988 года.

"Безусловно, в этой ситуации, когда произошла война, произошли изменения конфигураций, вопрос статуса Арцаха может быть отсрочен, но он не может быть снят с повестки, хоть Азербайджан и утверждает, что он снят  с повестки", - сказал дипломат, при этом напомнив, что если раньше сопредседатели всегда указывали на важность соблюдения трех принципов  (не применение силы или угроза силой, территориальная целостность и право народов на самоопределение), то в последнем заявлении они только акцентировали внимание на неприменении силы, меж тем как вопрос самоопределения был замолчан.

Налбандян также коснулся вчерашних заявление лидеров Азербайджана и Турции, в которых высказывались территориальные притязания к Армении и угрозы в адрес армян, назвав эти заявления опасными. "Видимо амбиции Алиева и Эрдогана не были до конца удовлетворены и считаю опасными те угрозы, которые звучат из Баку и Анкары. В этой связи нельзя было совершенно молчать, кто являлся инициатором нарушений бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-95 гг",- подчеркнул экс-глава МИД Армении. Он указал на очевидность того, что именно Азербайджан инициировал боевые действия в сентябре текущего года, и выразил убеждение, что именно замалчивание того, кем это было сделано приводит к таким заявлениям, которые вчера прозвучали из Баку.

Коснувшись позиции Армении по части статуса Арцаха, Налбандян отметил, что официальный Ереван всегда придерживался позиции, что если Азербайджан инициирует новую войну, то они вынуждены будут признать Нагорный Карабах, поскольку уже не будет возможности продолжить переговоры .

"Возникает вопрос, почему это не было сделано в апреле 2016 года. Дело в том, что боевые действия удалось остановить в течение 3.5 дней. Но, тогда подготовили все документы для признания независимости Нагорного Карабаха. И мы были готовы к этому.. Но шли интенсивные переговоры по прекращению огня, и если бы они провалились, то Армения бы признала. Благодаря незамедлительной реакции России стало возможно прекращение боевых действий", - сказал Налбадян, добавив, что посредники всегда подчеркивали, что прищзнание Нагорного Карабаха поставит крест на переговорах, именно поэтому и не признавался, но в ходе 44-дневной воны были все основания для признания Нагорного Карабаха, и этот шаг мог бы пойти на пользу.


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