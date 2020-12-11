Пятница, 11 Декабря 2020 20:18

АрмИнфо. Об этом сегодня договорились главы государств-членов ЕАЭС в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета прошедшего в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии осуществляется на ротационной основе в алфавитном порядке одним государством-членом в течение одного календарного года.

В 2020 году Председателем в органах ЕАЭС являлась Республика Беларусь.

«Мы нацелены на системную и последовательную работу по достижению основополагающих целей и принципов, закрепленных в праве ЕАЭС. Их реализация позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие, всестороннюю модернизацию и повысить благосостояние граждан наших государств-членов», - прокомментировал Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов.

При этом Султанов акцентировал, что «Казахстан, как и прежде, придерживается позиции, что интеграция должна основываться исключительно на экономической целесообразности, и главным двигателем интеграционных процессов должны служить экономические интересы стран участниц».

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции состоялось сегодня, 11 декабря 2020 г.

Главы государств Евразийского экономического союза утвердили доработанный проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и предоставили Узбекистану и Кубе статус государства-наблюдателя при ЕАЭС. Всего в повестке было 28 вопросов.

Между тем, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось сегодня, 11 декабря в режиме видеоконференции стало известно, что Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года стала отвечать интересам Казахстана в ЕАЭС

Как прокомментировал Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов, в ходе работы над проектом Стратегии документ «содержал инициативы, которые не отвечали нашим экономическим интересам».

Напомним, что 19 мая 2020 года, в ходе предыдущего заседания Высшего совета, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев высказал ряд замечаний к проекту документа, заявив, что он «ограничивает суверенные права правительств и парламента». Глава Казахстана также озвучил тогда ряд предложений, направленных на дальнейшее укрепление взаимной торговли, поддержку бизнеса и взаимодействия в сферах цифровизации и транспортной логистики.

По предложению Президента К.К.Токаева работа над проектом документа «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» была продолжена.

Как рассказал Бахыт Султанов, в итоге «казахстанской стороне удалось добиться исключения из Стратегии норм, которые противоречат интересам РК и обеспечить включение инициатив, которые позволят продвинуть экономические интересы Казахстана в рамках Союза». «Это, к примеру, совершенствование Методологии разделения препятствий на барьеры, изъятия и ограничения. Напомню, что ранее мы неоднократно выражали позицию о необходимости четкой регламентации процесса устранения препятствий и сокращения его сроков до трех месяцев с момента обращения».

Казахстан также обеспечил включение в Стратегию инициатив по выработке комплекса мер по полноценной цифровизации государственных закупок в государствах-членах. «На сегодня только в Казахстане государственные закупки проводятся в электронном формате. Отсутствие полноценной оцифровки данной сферы в стран-партнерах по ЕАЭС усложняет процедуру участия наших поставщиков в госзакупках этих государств. Поэтому решение этого вопроса для нас принципиально важно», - заявил Султанов.

Министр торговли и интеграции РК также сообщил, что в Стратегии нашла отражение инициатива Казахстана о совершенствовании применения Комиссией штрафных санкций за нарушение хоз.субъектами общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В настоящее время убытки компаний от антиконкурентных действий партнеров никак не возмещаются.

«В целом отмечу, что по всем чувствительным вопросам Стратегии сторонами достигнут консенсус. Это еще раз показывает стремление стран к учету позиций другу друга и нахождению компромиссов», - прокомментировал Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.