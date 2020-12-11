Пятница, 11 Декабря 2020 19:53

АрмИнфо. Продлен срок регистрации на бесплатный дистанционный курс повышения квалификации для педагогов Туркменистана и Армении по программе «Практические аспекты преподавания русского языка как иностранного».

С 16 по 29 декабря 2020 года педагоги Туркменистана и Армении смогут пройти дистанционные курсы по программе повышения квалификации «Практические аспекты преподавания русского языка как иностранного». Обучение организовано обществом с ограниченной ответственностью «ЭЦ «Социология и аналитика» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

10-дневные онлайн-курсы объемом 72 академических часа нацелены на подготовку педагогов, преподающих и планирующих преподавать на русском языке или преподающих русский язык как иностранный в центрах открытого образования. Программа строится на современных методах, технологиях и подходах преподавания, предполагает освоение дистанционных образовательных технологий, передовых лингводидактических технологий и др.

План программы включает три модуля: первый модуль предназначен для всех категорий слушателей, второй и третий модули – вариативные (в зависимости от категории слушателей). На курсы приглашаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также слушатели, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Обучение бесплатное.

Курсы пройдут в заочной форме с применением дистанционных технологий. Педагогов ждут видеолекции по темам курса и информационные материалы для самостоятельного освоения. Специалисты не только изучат теоретические материалы, но также выполнят практические задания. Слушатели, прошедшие обучение и успешно сдавшие итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Подробная информация о программе повышения квалификации «Практические аспекты преподавания русского языка как иностранного» размещена на сайте https://online.rus.study. Для участия необходимо заполнить форму заявки на сайте https://online.rus.study до 15 декабря.

Дополнительную информацию о программе можно получить по адресу электронной почты online@rus.study или по телефону +7 (499) 322-05-42 (контактное лицо – Денисова Светлана Александровна).