Пятница, 11 Декабря 2020 17:30

АрмИнфо. Высказывания лидеров Турции и Азербайджана, прозвучавшие в ходе церемонии с демонстрацией трофейной армянской военной техники на параде в Баку, не оставляют сомнений в нацеленности Анкары и Баку на экспансию. Такое мнение в своей статье в электронном издании Фонда Стратегической Культуры под заголовком <Турция и Азербайджан приготовились к дележу армянских земель> выразил российский политолог Ардрей Арешев.

<Сегодня тот день, когда души Энвер-паши, Нури-паши и доблестных воинов Кавказской Исламской армии счастливы...>, - провозгласил в Баку Реджеп Тайип Эрдоган, демонстрируя преемственную связь с одним из противников Мустафы Кемаля (Ататюрка) и видным организатором Геноцида армянского народа в годы Первой мировой войны. Политолог напоминает, что <Кавказская Исламская армия> была создана Османской империей в конце Первой мировой войны для оказания помощи мусульманским народам Кавказа. После поражения турок в 1918 году Энвер-паша подался в Москву, чтобы втереться в доверие к большевикам, а спустя короткое время обмануть их, став во главе басмачей. Погиб этот авантюрист в 1922 году в горах Восточной Бухары, а в середине 1990-х годов его останки были торжественно перезахоронены в Стамбуле. Погиб он от рук Акопа Мелкумова - командира красного отряда, уничтожившего всю банду Энвера.

По мнению Арешева, надо признать, что бездарная политика Никола Пашиняна и его ближайшего окружения способствует осуществлению планов по окончательному демонтажу армянской государственности. После установления перемирия по периметру того, что осталось от охраняемого российскими миротворцами Нагорного Карабаха (около 2,5 тысячи кв. км), между этими районами и районами, занятыми азербайджанской армией, возникли <серые зоны>. Как показывает опыт Донбасса, вооружённые инциденты и провокации в таких зонах - лишь вопрос времени, особенно при усилении турецкого присутствия. Более того, под угрозой - государственные границы Армении на ряде участков в Тавуше, Гехарунике (это показала история вокруг золоторудного месторождения Сотк) и в Сюнике, охраняемые преимущественно силами местных армянских добровольцев и отдельных воинских частей. И не случайно в передаче аффилированного с турецкими властями телевизионного канала Зангезур был обозначен как принадлежащий Азербайджану.

По мнению политолога, пока сложно сказать, какие конкретно формы и очертания примет намечающаяся <великая дружба> с идейными наследниками Энвер-паши. Напомним, что в партнёрах эрдогановской Партии справедливости и развития по правящей коалиции ходит Партия националистического движения Девлета Бахчели, ориентированная крайне радикально.

Сто лет спустя, делает вывод Арешев, в принципиально иных геополитических условиях история идёт по кругу. Снова под невнятное бормотание <западных друзей армянского народа> ребром ставится вопрос: <Турция или Россия?>.