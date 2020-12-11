Пятница, 11 Декабря 2020 17:02

АрмИнфо. <Парад в Баку дает понять, чьим союзником на самом деле является Азербайджан. Факт этого союза удостоверен еще раньше и проявлялся во многих отношениях. В частности, Баку и Анкара координируют политику на Кавказе и действуют совместно>, об этом как сообщается на сайте Лазаревского клуба, заявил его соучредитель, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире телеаанала НСН.

Он отметил, что несмотря на то, что в Москве звучали заявления, что Азербайджан и Армения в равной степени приближены к России, на самом деле высшее руководство страны понимает разницу между этими странами, но ее не всегда понимали пропагандисты и интерпретаторы. Парламентарий также объяснил, почему не стоит считать результат войны в Карабахе выгодным для Азербайджана. <Азербайджан не победил, а посеял зубы дракона. Он насторожил Россию, породил волну ненависти к себе со стороны Армении и сочувствующих ей государств. Недаром принимаются заявления во Франции, Нидерландах. Эта <победа> может вернуться бумерангом Турции. Например, она оккупирует с 1974 года Северный Кипр. Эрдоган критиковал процесс карабахского урегулирования за то, что он так долго длится. А сколько длится кипрское? На 20 лет дольше>, - напомнил Затулин.

Депутат считает, что отныне России надо активизировать политику на Кавказе. <Только позиция России удержала от того, чтобы нападение Азербайджана не распространилось на Армению. Хотя отдельные эпизоды имели место, включая сбитый российский вертолет на территории Армении. Все это позволяет говорить, что нет альтернативы миротворческой операции России, а присутствие России на Кавказе надо усиливать. Надо стратегически рассматривать Азербайджан как проблемную страну>, - отметил парламентарий.

Кром того, Затулин оценил слова Алиева об исторически азербайджанских землях в Армении. <При любом анализе это незамаскированная территориальная претензия. Уже не впервые Азербайджан безосновательно присваивает себе историю расселения на этих землях. На самом деле предки азербайджанцев появились там в XII веке, но армянские исторические памятники были в Карабахе и раньше. Тем не менее, Баку называет их албанскими>, - рассказал депутат. Парламентарий подверг критике и призыв Эрдогана к Армении <взяться за ум>. <Это очередное бахвальство со стороны турецкого лидера. Он нарочно задирает Армению и тешит свое эго. Алиев занимается тем же самым. Они демонстрируют пренебрежение чувствами другого народа, который оказался на их пути>, - считает он.

Затулин рассказал, стоит ли Москве более четко заявить о защите Армении. <Россия и так это заявила, это вытекает из сотрудничества в рамках ОДКБ. Другое дело, что сегодня речь идет не только об Армении, но и Нагорном Карабахе. Москве следует вспомнить об обязательствах не перед Арменией, а передо всем армянским народом>, - заключил он.