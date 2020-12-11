Пятница, 11 Декабря 2020 16:32

АрмИнфо.Заявления Ильхама Алиева и Тайипа Эрдогана свидетельствуют о том, что еще рано говорить о безопасности в регионе. Подобное мнение в ходе брифинга 11 декабря выразил лидер фракции <Просвещённая Армения> (Лусавор Айастан) Эдмон Марукян.

В частности, он подчеркнул, что заявления, озвученные Эрдоганом, противоречат одно другому. Турецкий лидер говорит о возможном участии Армении в региональной платформе по безопасности, но в то же время упоминает с благоговением имя, учинившего в 1915 году Геноцид армянского народа, Энвера-паши. <Это говорит о том, что Турция не отказываются от геноцидальной политики. То есть у нас не может быть уверенности в вопросах обеспечения безопасности>, - подчеркнул лидер фракции.

Вместе с тем, он заметил, что заявления Турции и Азербайджана звучат, в том числе против России. <Так как Россия является посредником в урегулировании конфликта, и она должна следить за выполнением подписанного заявления, как член ООН, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ. <Пока эти страны не откажутся от этих подходов, я не представляю развития каких-либо отношений, открытия границ, торгового сотрудничества и т.д. Очевидно, что должны быть гарантии на то, что никто не посягнет на суверенитет Армении и оставшиеся территории Арцаха>, - сказал Марукян.

По мнению депутата, в целом сейчас Армения не в состоянии вести разговоры на этот счет, так как раны еще очень свежи.