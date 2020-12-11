Пятница, 11 Декабря 2020 15:52

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян 11 декабря посетил Национальное Собрание, где провел встречу с председателем НС Араратом Мирзояном.

Как передает пресс-служба президента РА, Армен Саркисян еще раз пожелал здоровья спикеру НС, вновь решительно осудив случившееся с ним и посчитав недопустимым насилие в любой форме. Президент выразил уверенность, что в этой сложной ситуации должны преобладать высокая ответственность и сдержанность, а призывы и действия к нетерпимости и насилию должны быть исключены.

В ходе встречи Армен Саркисян и Арарат Мирзоян обменялись мнениями о текущей ситуации в стране, обсудили возможные пути ее разрешения.