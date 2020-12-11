Пятница, 11 Декабря 2020 15:02

АрмИнфо.Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продолжает развиваться и совершенствоваться, заявил журналистам 11декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это долгий, но чрезвычайно выгодный для всех стран - участниц путь.

Представитель Кремля напомнил, что сегодня лидеры стран ЕАЭС обсуждают на саммите актуальные вопросы. На мероприятии, в том числе, планируется утвердить документ о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Интеграция, несмотря на все сложности пандемические, продолжает развиваться, совершенствоваться, - заметил Песков. - Путь долгий, сложный, но чрезвычайно выгодный для народов всех стран-участниц".

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что значительная часть саммита будет проходить в открытом режиме, а у самого мероприятия обширная повестка. "Конечно, свой отпечаток накладывает пандемия, - добавил он. - Большая часть обсуждения будет посвящена именно реализации плана совместных действий по борьбе с пандемией". В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии.