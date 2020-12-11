Пятница, 11 Декабря 2020 14:33

АрмИнфо.Пандемия COVID-19 и вызовы, с которыми столкнулись страны Евразийского экономического союза в 2020 году, привели к появлению значительных проблем. Об этом 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического союза в режиме видеоконференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, это последнее заседание в текущем году, в связи с чем Армения выражает благодарность белорусскому председательству в ЕАЭС. В сложившихся форс-мажорных обстоятельствах председательство Минска при поддержке государств - членов ЕАЭС и плодотворной работы Евразийской экономической комиссии было продуктивным и полезным, не привело к сужению деятельности Союза. Наоборот, как заметил Пашинян, трудности всех сплотили. Более того, они подчеркнули необходимость активизации процессов по завершению процесса строительства эффективно функционирующего интеграционного объединения, обеспечивающего свободу передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала, союза, нацеленного на создание условий по дальнейшему сближению экономик стран ЕАЭС и повышению уровня их интеграции. Такая точка зрения, продолжил премьер-министр РА, нашла подтверждение именно в период кризиса, в преодолении которого неоспоримо значение той поддержки, которую получали и продолжаем получать от партнеров. "Мы выражаем признательность Российской Федерации в предотвращении распространения пандемии и парировании вызовов, с которыми мы столкнулись в этом году",- сказал Никол Пашинян.

Он также отметил, что в контексте шагов по преодолению сегодняшних вызовов невозможно обойти то обстоятельство, что географическая удаленность и отсутствие общей границы со странами ЕАЭС, создает для Армении определенные трудности и экономические издержки. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальными государствами Союза, имеет для Еревана фундаментальное значение. Ограничения в данной области являются особенно чувствительными, поэтому отмена запретов на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС сегодня имеет актуальное значение. В рамках обеспечения экономической стабильности в сложившихся условиях важным подспорьем может стать инициатива Армении по созданию "зеленых коридоров", направленную на упрощение таможенных процедур. В этом контексте необходимы меры по поддержанию внешнеэкономических связей странами ЕАЭС, как внутри самого Союза, так и с третьими странами и их объединениями. Он указал также на важность доработки и окончательного согласования стратегических направлений развития Евразийской интеграции до 2025 года. В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко указал на то, что Армения сейчас переживает сложные времена. От имени всех участников заедания он пожелал премьер-министру РА успехов в этой непростой борьбе. "Мы уверены, что армянский народ с честью выйдет из того положения, которое складывается сегодня в республике", - сказал глава белорусского государства.

Отметим, что в повестке сегодняшнего заседания 28 вопросов. Главам государств Евразийского экономического союза представят доработанный проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае текущего года Высший Евразийский

экономический совет одобрил документ в целом, после чего он был доработан с учетом предложений сторон. Кроме того, на заседании Высшего Евразийского экономического совета планируется предоставить Узбекистану и Кубе статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.