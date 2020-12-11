Пятница, 11 Декабря 2020 14:21

АрмИнфо.Американский конгрессмен Фрэнк Паллоне призвал серьезно отнестись к заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанным вчера на военном параде в Баку.

"К заявлениям Алиева следует отнестись серьезно после кровопролитной войны и бесчисленных нарушений прав человека, совершенных азербайджанскими и турецкими войсками в Арцахе. Игнорирование этой риторики только усиливает их силы в их ужасной кампании", - написал конгрессмен в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев похваставшись тем, что мол есть силовое урегулирование конфликтов, выразил притязания на территории Республики Армения. Алиев младший заявил, что якобы Сюник, Севан и Ереван - это исторические территории Азербайджана.