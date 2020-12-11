Пятница, 11 Декабря 2020 13:58

АрмИнфо. Если участие в той или иной платформе исходит из интересов Армении, то она должна стать ее участником. Об этом в ходе брифинга 11 декабря заявил член правящей фракции <Мой шаг> Бабкен Тунян, отвечая на вопрос журналистов о предположительном участии Армении в платформе региональной безопасности, о которой говорил президент Турции Тайип Эрдоган.

<Армения долгие годы принимает участие в платформе Организации Черноморского экономического сотрудничества, членами которой выступают 12 стран членов, в том числе Турция, Азербайджан, Россия, Украина, Грузия и др. Если смотреть на данный вопрос глобально, Армения должна продвигать свои интересы, и если участие в той или иной платформе исходит из ее интересов, то, безусловно, должна участвовать>, - сказал он.

На вопрос насколько целесообразно сейчас участие Армении в заявленной президентом Турции платформе, Бабкен Тунян заметил, что пока рано об этом говорить. <Если возникнет необходимость рассматривать этот вопрос, то мы обсудим и выразим свое мнение. Пока, на данном этапе, большего сказать не могу>, - подчеркнул депутат.

Отметим, что в ходе пресс-конференции 10 декабря в Баку президент Турции Тайпи Эрдоган затронул вопрос о создании платформы региональной безопасности, в которую могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран и Грузия. В этом контексте он заметил, что Армения при желании также может стать участником данной платформы. Напомним, что накануне глава парламентской комиссии РА по обороне и безопасности, член фракции <Мой шаг> Андраник Кочарян в интервью Общественному телевидению Армении подчеркнул важность установления дипломатических отношений с Турцией с целью налаживания диалога во избежание эскалации напряжения.