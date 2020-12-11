Пятница, 11 Декабря 2020 13:42

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отреагировал на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на военном параде в Баку.

"Эрдогану не сообщили, что сказанное им в Баку относится к насильственному отделению территорий к северу от реки Аракс от Ирана. Неужели он не осознавал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не может говорить о нашем любимом Азербайджане (провинция в Иране)", - написала Зариф в Твиттер.

СМИ сообщают, что Эрдоган в ходе вчерашнего выступления на параде озвучил территориальные претензии к Ирану.