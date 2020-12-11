Пятница, 11 Декабря 2020 13:27

АрмИнфо.Утвержден грант Глобального партнерства для образования (GPE) на реформу образования в Армении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, с 2018 года ведомство предприняло шаги по сотрудничеству с международной организацией Глобальное партнерство в области образования (GPE), которая является организацией, активно продвигающей процесс укрепления системы образования в развивающихся странах. Целью программы является содействие в реализации общей политики развития образования путем объединения международных партнерских организаций, организаций гражданского общества и частных фондов.

Для участия в первом этапе грантовой программы GPE по инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта РА была сформирована местная образовательная группа, в которую вошли представители министерства, организаций гражданского общества, педагогических ассоциаций и частного сектора. В соответствии с процедурой программы GPE, ЮНИСЕФ был отобран местной образовательной группой в качестве агента по гранту программы, а Азиатский банк развития - в качестве координатора.

В последние месяцы Министерство образования, науки, культуры и спорта РА успешно организовало прием заявок на первую фазу программы, выделив гранты на развитие сектора образования. Заявка была подана в организацию GPE и получила ее одобрение в виде финансовой поддержки в размере $522695. В рамках данного гранта в 2021 году с привлечением международных и местных экспертов грантополучатель проведет исследование по актуальным вопросам в области общего образования, что значительно улучшит адресность общеобразовательной деятельности в сфере образования. В соответствии с процедурами GPE, этот исследовательский грант дает Республике Армения возможность подать заявку на вторую фазу программы GPE ("Гранты на реализацию плана сектора образования" - ESPIG) с ожидаемым грантом в размере до $5 миллионов долларов США.. По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросяна, грант может быть использован как для привлечения дополнительных ресурсов к реформе общего образования, так и, прежде всего, для институционализации общественного диалога и участия общественности в этих реформах. "Мы надеемся, что местная образовательная группа станет платформой для постоянного диалога по реформе общего образования наиболее эффективной мерой не только для этой программы GPE, но и для всего процесса реформ в сфере образования", - сказал Артур Мартиросян.