Пятница, 11 Декабря 2020 13:02

АрмИнфо. Азербайджанцы и турки смогут ездить друг другу без виз. Протокол был подписан накануне, 10 ноября министрами иностранных дел двух стран в рамках двухдневного визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку.

После вступления в силу Протокола, подписанного в дополнение к Соглашению, граждане двух стран смогут путешествовать без виз с удостоверениями личности и другими документами для пересечения границы и находиться без визы в течение 90 дней на территории страны.

В этой связи МИД Турции приветствовал подписание межправительственного протокола с Азербайджаном о внесении изменений в Соглашение от 25 февраля 2020 года о взаимном безвизовом режиме.

<Данный шаг внесет вклад в более активные контакты между народами Турции и Азербайджана. Протокол также символизирует уровень сотрудничества с братским Азербайджаном, что очень знаменательно>, - говорится в заявлении, которое приводит Анадолу.