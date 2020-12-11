Пятница, 11 Декабря 2020 12:50

АрмИнфо.Ведомства, вовлеченные в процесс обмена военнопленными, заложниками и телами погибших, должны действовать максимально быстро и гибко. Об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам заключенных, заложников и без вести пропавших заявил вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РА, определенные подвижки в решении этого впроса имеются. 9 декабря трое гражданских лиц армянской национальности были переведены из Азербайджана в Армению при посредничестве миротворцев Российской

Федерации. В настоящее время как армянская, так и азербайджанская стороны представили в Международный комитет Красного Креста списки заключенных. В настоящее время идет процесс сверки списков. "В процессе обмена заключенными, как мы заявляли, мы предложили применять принцип "всех на всех", а также создать механизм, согласно которому в случае обнаружения новых заключенных каждая из сторон обязуется вернуть их без предварительных условий. Отмечу, что делается все возможное, чтобы максимально ускорить процесс обмена", - отметил вице-премьер, указав также на важность принятия необходимых законодательных инициатив, повышения эффективности поисковых операций, ДНК, оказания психологической помощи.

В ходе заседания обсуждались способы ускорения процесса идентификации с использованием ДНК тел погибших. Министерство здравоохранения приобретает судебно-генетические тесты, что еще больше ускорит процесс идентификации.

Члены комиссии подробно обсудили вопросы оказания материальной помощи семьям пропавших без вести военнослужащих, разработки программ психологической помощи и внедрения систем психологической реабилитации, а также возможности медико- социального обследования лиц в медицинских учреждениях.

По всем вышеперечисленным вопросам вице-премьер дал ведомствам соответствующие поручения.