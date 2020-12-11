Пятница, 11 Декабря 2020 12:32

АрмИнфо. Бывший министр иностранных дел Албании, руководитель делегации Албании в Парламентской Ассамблее (ПА) ОБСЕ Дитмир Бушати назначен спецпредставителем ПА ОБСЕ по Южному Кавказу.

Как сообщает ПА ОБСЕ, соответствующее решение принял президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели (Грузия)

В мандат Специального представителя входит наблюдение за общей политической ситуацией в регионе и пропаганда на всех уровнях общества, и в частности на парламентском уровне диалога по примирению и реабилитации в связи с затянувшимися конфликтами в регионе, а также проведение активной работы с председательством и исполнительными структурами ОБСЕ, Минской группой и ее сопредседателями, а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, наблюдение за ходом Женевских международных обсуждений.

Напомним, что прежний Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин подал в отставку еще в феврале 2018. С тех пор этот пост был вакантным.