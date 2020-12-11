Пятница, 11 Декабря 2020 12:28

АрмИнфо.Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело в отношении главы партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна по признакам ложного доноса. Об этом сообщила пресс-служба ССС.

Согласно источнику, в ходе последней пресс-конференции Гарник Исагулян заявил, что бывший директор Службы национальной безопасности Аргишти Кярамян через своих начальников паспортных отделов раздавал армянские паспорта азербайджанцам. Кроме того, он также утверждал, что премьер- министр РА Никол Пашинян получил от Азербайджана и Турции $48 млн на осуществление смены власти в 2018 году.

На основании проведенной проверки ССС выяснила, что эти утверждения не соответствуют действительности, однако с учетом наличия признаков очевидного ложного доноса принято решение возбудить уголовное дело по части 1-ой ст.333 УК РА.

Следствие вначале инициировало проверку на основании высказываний политика, оказалось, что они не соответствуют действительности. Но учитывая то, что в процессе расследования появились признаки очевидного ложного доноса, в ССС возбуждено уголовное дело по ч. 1-ой ст. 333-ой УК РА.