Пятница, 11 Декабря 2020 12:25

АрмИнфо.ООН сохраняет намерение направить свою миссию в Нагорный Карабах и призывает все стороны к сотрудничеству для ее скорейшего прибытия в регион. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в ООН сообщали, что миссия по оценке нужд жителей региона должна прибыть в Нагорный Карабах в начале декабря, однако пока этого не произошло. "Я бы не сказал, что есть какие-то препятствия, - отметил Дюжаррик. - Детали все еще прорабатываются".

"Как я уже отмечал, мы готовы удовлетворить гуманитарные нужды всех пострадавших от конфликтов регионов, - подчеркнул он. - Наши коллеги в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов и в других департаментах работают со всеми вовлеченными сторонами, чтобы провести независимую оценку гуманитарных потребностей".

Он призвал "все стороны сотрудничать с ООН для содействия скорейшему направлению миссии".