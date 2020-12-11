Пятница, 11 Декабря 2020 12:23

АрмИнфо. По положению на 11:00 11 декабря в Армении было проведено 3057 тестов на коронавирус, из коих выявлено 1 077 случаев заражения. Как сообщает министерство здравоохранения, за сутки выздоровело 1 592 человека, скончалось -

29. В общей сложности в Республике число заболевших достигает 146 317, выздоровевших - 123 474, летальных исходов - 2 445. При этом количество сданных тестов на коронавирус составило 542 394. Фактическое лечение на данный момент получают 19 785 граждан