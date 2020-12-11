Пятница, 11 Декабря 2020 01:10

АрмИнфо. С начала военных действий в Арцахе в Международный комитет Красного Креста (МККК) поступило свыше 8 тыс. звонков от членов семей пропавших без вести военнослужащих, и более 1 тыс. граждан посетило Офис МККК.

Согласно сообщению МККК по вопросам пропавших без вести гражданских лиц, военнослужащих, оказавшихся в плену во время военных действий или предположительно задержанных в связи с конфликтом гражданских лиц можно позвонить по следующим номерам: 010 297415/16/17 и 098255273. В случае с пропавшими без вести военнослужащими и для уточнения хода поисковых работ следует обращаться в рабочую комиссию, сформированную Министерством обороны, позвонив по номерам: 81-35 и 012 288980.