Пятница, 11 Декабря 2020 01:08

АрмИнфо. Никол Пашинян не владеет ситуацией в стране, и, как обычно, пробует делить общественное поле на <белых> и <черных>. Об этом журналистам заявил депутат фракции <Просвещённая Армения> (Лусавор Айастан) Геворг Горгисян.

<Единственной причиной почему он должен остаться у власти, Никол Пашинян объясняет тем, что если они (<Мой шаг>) уйдут, вернуться <старые> (РПА). Это не позволительно. Ведь чем дольше Пашинян останется у власти, тем больший ущерб будет нанесен нашей государственности. Мы представили свое решение, предложив кандидатуру Эдмона Марукяна на должность премьер- министра>, - сказал Горгисян, отметив, что последний никогда не был замечен в коррупционных схемах, был единственным независимым депутатом во время правления Республиканской партии Армении (РПА), а в составе фракции <Лусавор Айастан> оппозицией и РПА, и <Моему шагу>. Более того Марукян был признан самым активным депутатом.

Он подчеркнул, что необходимо сформировать профессиональное правительство, которое является единственным залогом для вывода страны из <тяжелого хаоса>. Касаемо проведения новых выборов, Горгисян отметил: <Сегодня правоохранительная система, как таковая, в стране не действует, системы госуправления нет, к этому прибавим психологическое состояние граждан, которые ищут своих родных, их тела. И в таких условиях идти на новые выборы - не думаю, что у общественности сейчас есть настроение для этого>, - сказал парламентарий, заметив, что это будет своеобразным входом государства в турбулентную зону, к которой оно не готово. Кроме того, он выразил сомнения касаемо того, можно ли будет в создавшихся условиях обеспечить честные, прозрачные и справедливые выборы.

Горгисян также не исключил того, что <Просвещённая Армения> окажет поддержку Вазгену Манукяну, точно так же, что и внепарламентские силы поддержат кандидатуру Эдмона Марукяна. Недопустимым, по его мнению, может быть только то, что у власти останется кто-либо, представляющий правящий блок. <Сложившаяся ситуация - это ответственность <Моего шага>, и результат его политики. Нам нужны радикальные изменения>, - сказал он.