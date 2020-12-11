Пятница, 11 Декабря 2020 01:06

АрмИнфо. <У Турции нет проблем с армянским народом - у нас есть проблемы с руководством Армении>, - заявил президент Турции Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Баку. Об этом передает ТАСС.

В этом ключе турецкий лидер подчеркнул, что, если власти Армении предпримут позитивные шаги, Турция может открыть границу с Арменией.

Кроме того, Эрдоган заявил, что подход президента России Владимира Путина сыграл важную роль в процессе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. <Я не могу отбросить подходы господина Путина. Его позитивное отношение помогло привести этот процесс в позитивном направлении. Я хочу также придать значение той платформе [для обеспечения региональной безопасности], о которой сказал мой брат [президент Азербайджана Ильхам Алиев]. В эту платформу могут быть включены Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и, если она согласится, Армения", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня Эрдоган пел <оду радости> организатору Геноцида армян младотурецкому лидеру Энверу паша. После такого, вряд ли слова Эрдогана на счет армян можно вообще принимать всерьез.