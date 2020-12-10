Четверг, 10 Декабря 2020 18:03

АрмИнфо. Сегодня в Арцахе отмечается день основополагающих прав человека, референдума о независимости и Конституции.

В заявлении МИД НКР, в этой связи отмечается, что именно в этот день в 1991 году в Арцахе (Нагорном Карабахе) состоялся референдум о независимости страны в продолжение Декларации Советов народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района от 2 сентября 1991 года о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики.

<На референдуме, который прошел в полном соответствии с нормами международного права и действовавшего в тот период национального законодательства Советского Союза, народ Арцаха одобрил решение о создании независимого, суверенного государства. Референдум 10 декабря 1991 года стал логическим продолжением последовательных усилий народа Арцаха, стремящегося вернуть карабахскую проблему в политическую и правовую плоскость, предотвратить надвигающуюся войну и создать условия для окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта исключительно мирным путем на основе норм международного права, принципов справедливости, взаимного уважения и равноправия народов. Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики от 2 сентября 1991 года, а также референдум о независимости от 10 декабря 1991 года служат правовой основой арцахской государственности как высшего проявления волеизъявления народа Арцаха. Непризнание итогов референдума о независимости Арцаха фактически создало условия, при которых Азербайджан посчитал себя вправе решать конфликт силой и трижды развязал агрессию против Республики Арцах в 1991-м, 2016-м и 2020 годах. В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, что уважение права народа Арцаха на самоопределение, реализованного на референдуме 10 декабря 1991 года, является краеугольным камнем достижения мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и установления прочного мира в регионе>, - отметили в МИД НКР.