Четверг, 10 Декабря 2020 18:01

АрмИнфо.Москва исходит из того, что ситуация в регионе не простая. Об этом 10 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявления Азербайджана о том, что Ереван, Севан и Сюник - это <исторические азербайджанские территории>.

Отметив, что она не знакома с этим заявлением Алиева, Захарова напомнила, что очень много усилий было сосредоточено на то, чтобы вернуть ситуацию в регионе в мирное русло, остановить боевые действия, для того чтобы усадить стороны за стол переговоров и запустить сложнейшие процессы по возвращению беженцев, восстановлению инфраструктуры, созданию предпосылок и условий для нормализации жизни во всех сферах.

<Эта работа чрезвычайно кропотливая. И мы исходим из того, что политические заявления должны способствовать именно этим процессам. Очень много усилий было потрачено. Очень много сил было вложено в это. И давайте помнить, что очень много жизней было отдано. И ни одни политические заявления не должны все это перечеркнуть>, - сказала Захарова. Коснувшись вопроса о сроках возвращения в нагорный Карабах азербайджанцев, представитель российского МИД напомнила, что благодаря достигнутому при посредничестве РФ, устойчивому прекращению огня создает предпосылки для решения вопросов гуманитарного характера. Она напомнила, что пункт 7 трехстороннего соглашения лидеров Армении, Азербайджана и РФ предполагает возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на территории Нагорного Карабаха под управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она также напомнила, ч то созданный по указу президента РФ Международный центр гуманитарного реагирования в числе прочих вопросов призван содействовать возвращению вынужденно перемещенных лиц и беженцев, оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры и создания нормальных условий для жизни. При этом она призвала адресовать вопрос по части возвращения азербайджанских беженцев Баку.