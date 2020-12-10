Четверг, 10 Декабря 2020 17:40

АрмИнфо. Разблокирование транспортных коммуникаций, их строительство - процесс длительный, в который необходимо вовлечь множество профильных структур.

Об этом 10 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что действительно, согласно пункту 9 совместного заявления лидеров Армении, Азербайджана и России разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.

При этом представитель российского МИД заметила, что главные вопросы будут решаться между властями Армении и Азербайджана, которые сформировали специальные механизмы реагирования на возникающие постконфликтные фазы проблемы.

Вместе с тем она констатировала, что Республика Армения гарантирует безопасность всех транспортных сообщений между западными районами Азербайджаном и Нахиджеванской Автономной Республикой.

<С целью организации беспрепятственного движения транспорта и грузов в обеих направлениях, контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. Также было условлено, что будет организовано строительство новых транспортных коммуникаций, которые свяжут Нахиджеван с основной территорией Азербайджана>, - сказала Захарова. В тоже время она констатировала, что наиболее перспективным направлением сегодня является восстановление железнодорожного сообщения. По ее словам, при содействии российских специалистов произведено первичное обследование приграничных участков железнодорожной инфраструктуры в Нахиджеване, а также на прилегающих к границе железнодорожных путях в Армении.