Четверг, 10 Декабря 2020 16:06

АрмИнфо. Граждане Арцаха, которые в результате военных действий остались без крова получат со стороны правительства Армении единовременные пособия. Данное решение 10 декабря было принято на заседании правительства РА.

Как пояснил министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян, государство выплатит по 250 тыс. драмов каждому из членов семьи, в том числе несовершеннолетним детям.