Четверг, 10 Декабря 2020 15:36

АрмИнфо. Клановый лидер Азербайджана Ильхам Алиев, которому вскружила голову <победа> за Карабах, замахнулся уже на территории Республики Армения, видимо руководствуясь принципом <аппетит приходит во время еды>.

Так, Ильхам Алиев, выступая сегодня на так называемом Параде Победы, который проходит на площади Азадлыг в Баку заявил, что мол <сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в то время в нынешней Армянской республике, были изгнаны со своих земель>. При этом Алиев умолчал тот факт, что азербайджанцы вынуждены были уехать из Армении в спешке лишь после того, как в Баку, Кировабаде, Сумгаите, Мараге были учинены погромы армян. Когда проживающих в Азербайджане армян насиловали, сжигали, пытали, зарубали топорами, выгоняли из собственных домов.

<Зангезур, Гёйча, Иреван (Сюникская область РА, Севан и Ереван - ред.) - наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях>, - сказал Алиев младший, при этом забыв, что их искусственно созданному государству всего лишь век от роду, и они априори не могли веками жить на исторических армянских территориях.

Президент Азербайджана также похвастался тем, что мол есть силовое урегулирование конфликтов, что они и доказали.

Однако, Алиев умалчивает, тот факт, что азербайджанской стороне удалось одержать победу в войне в Нагорном Карабахе лишь благодаря поддержке Турции, которая бросила в бой не только своих солдат, но и привлекла наемников-джихадистов. Алиев победил в этой войне из-за безграмотных действий армянских властей, которые на протяжении 44-ех дней обманывали собственный народ, вводя в заблуждение мифами. А затем за спиной у народа подписали печальный акт капитуляции.

Это произошло также из-за бездействия международного сообщества, которое молча со стороны наблюдало за военными преступлениями, совершаемыми ВС силами Азербайджана против мирного населения Арцаха. Международное сообщество закрывало глаза на военные преступления ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе, поскольку не было геополитических выгод на тот момент. Как выяснились, псевдо отравление российского оппозиционера Навального встревожило международное сообщество больше чем, тысячи загубленных жизней в Арцахе. Оно с безразличием наблюдало и за тем , как азербайджанские военные с особой жестокостью на камеру отрезали головы не только армянским военным, но и мирным жителям - беспомощным старикам. Ни каких санкций не последовало, никаких осуждающих фраз так мы и не услышали от международного сообщества в этой связи. Но, нужно понимать, что вседозволенность и безнаказанность порождает новые преступления против человечности, и они видимо не за горами, судя по заявлениям азербайджанского диктатора.