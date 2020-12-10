Четверг, 10 Декабря 2020 15:19

АрмИнфо.В нынешнем году вместе со всем мировым сообществом туркменский народ отмечает 25-ю годовщину международного признания нейтралитета Туркменистана. 12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно проголосовала за принятие Резолюции № 50/80 «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Это событие стало не просто формальным закреплением статуса нашей страны, но и, без преувеличения, предопределило смысл, направленность и практический инструментарий всего последующего сотрудничества Туркменистана на международной арене.

В традициях туркменского народа было и остается важным одно главное правило: принимая важные, судьбоносные решения, их необходимо всегда соотносить с опытом предков, опираться на многовековое наследие, на тот самый сплав исторических, духовных, культурных ценностей, именуемый национальной памятью. Этот бесценный опыт во многом предопределил выбор, который был сделан нашей страной в конце прошлого века, когда с обретением независимости встал вопрос об определении своего места в новых исторических реалиях, о взаимоотношениях с внешним миром. Единственно правильным решением стал выбор нейтралитета.

Нейтральная позиция, основанная на добрососедстве, уважении всех стран и народов, невмешательстве в их внутренние дела, неучастии в конфликтах - призвана была обеспечить Туркменистану, туркменскому народу мир, спокойствие и возможность самостоятельно строить свою жизнь, принимать суверенные решения. Именно так на первом этапе формулировались главные цели туркменской внешней политики, получившей название позитивного нейтралитета. И они себя полностью оправдали.

Приняв на себя в 2007 году ответственность за судьбы народа и государства, Президент Гурбангулы Бердымухамедов существенно расширил данное понимание нейтралитета. Блестяще переосмыслив его понятийные особенности в условиях нарастающей глобализации, Лидер нации вдохнул в него новые мощные импульсы, превратив туркменский нейтралитет в инструмент активного миротворчества, созидательный фактор влияния на самые актуальные вопросы общемировой значимости – от обеспечения политической стабильности до вопросов гендерного равенства, от проблем миграции до сохранения окружающей среды, от продовольственной безопасности до создания континентальных систем транспортного и энергетического сотрудничества. Уместным в этой связи будет привести слова из программного выступления Президента Туркменистана на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: «Нейтралитет Туркменистана – это призыв и создание условий для равноправного, уважительного, взаимовыгодного международного партнёрства в политике, экономике, в деле защиты окружающей среды, в обеспечении всеобщей продовольственной безопасности, справедливого и эффективного распределения природных ресурсов планеты, поддержки и помощи беженцам, мигрантам и лицам без гражданства, для решения многих других актуальных проблем современного мира».

Эта емкая формула отражает содержание внешнеполитического курса Туркменистана, его полноформатность, широту интересов и партнерских взаимосвязей, тематическое многообразие.

В настоящее время Туркменистан осуществляет масштабное политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с десятками государств мира, ведет постоянный диалог с самыми авторитетными международными организациями по актуальным проблемам современного мироустройства.

Нейтралитет Туркменистана выступает признанным конструктивным фактором укрепления сотрудничества в Центральной Азии, обеспечения здесь условий для поддержания долгосрочного мира, стабильности и безопасности, полноценной интеграции региона в магистральные процессы глобального развития.

Конечно, такой результат не был достигнут в одночасье. Ему предшествовал период становления внешней политики, обретения Туркменистаном должного международного авторитета, доверия к своим устремлениям и целям. Но сегодня можно ответственно заявить, что этот экзамен страна выдержала с честью, доказав свою твердую приверженность заявленным принципам, верность взятым обязательствам как нейтрального, миролюбивого государства, обладающего волей и способностью к реализации поставленных задач.

В этой связи международное сообщество по прошествии 20 лет после признания нейтралитета нашей страны единодушно подтвердило этот статус, приняв 3 июня 2015 года консенсусом новую Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «О постоянном нейтралитете Туркменистана»

Признанием важной роли Туркменистана в международном миротворчестве, его авторитета и политико-дипломатического потенциала явилось решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций при поддержке всех государств-соседей об открытии в 2007 году в Ашхабаде Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии. Наша страна восприняла это как большую ответственность и, одновременно, как свидетельство растущего доверия к себе со стороны ООН.

Знаковым, преисполненным глубокого смысла стало объявление Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году 12 декабря Международным днем Нейтралитета. В принятой в этой связи резолюции, в частности, подчеркивается важность политики нейтралитета в укреплении международного мира и безопасности, ее роль в развитии мирных, дружественных и взаимовыгодных отношений между странами. Также в тексте документа зафиксировано важное значение превентивной дипломатии, которую последовательно и настойчиво продвигает Туркменистан.

Таким образом, международное сообщество продемонстрировало полную поддержку проводимого под руководством Президента Туркменистана внешнеполитического курса нашей страны, подтвердило безусловную позитивную значимость нейтралитета как важнейшего фактора современной геополитики. И конечно, появление в мировом политическом календаре новой даты, совпадающей с принятием ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана, не явилось простым совпадением. Это стало признанием в высшей степени конструктивной роли Туркменистана в дело укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности, осуществления целей устойчивого развития.

Приведенные факты глубоко закономерны. Практика показала полное соответствие базовых принципов туркменского нейтралитета интересам и приоритетам деятельности ООН в региональном масштабе и в глобальном измерении.

Следуя стратегическим установкам Главы государства, внешняя политика Туркменистана сегодня нацелена на дальнейшую реализацию долгосрочных задач по упрочению всеобщего мира и безопасности. Одна из них - восстановление доверия в международных делах, обеспечение предсказуемости и взаимопонимания.

Нужно признать, что сегодня в мире происходят сложные, порой болезненные процессы. Их причинно-следственные связи различны. Но очевидно, что одним из результатов таких процессов, к сожалению, является утрата доверия. Это – реальность, которая сегодня не только препятствует конструктивным взаимоотношениям между отдельными странами, но и серьезно затрудняет решение универсальных задач – сохранение стратегического баланса и стабильности, борьба с такими общемировыми вызовами как пандемия, глобальное потепление, решение проблем беженцев, обеспечение продовольственной безопасности, целый ряд других.

В этих условиях Туркменистан выдвинул инициативу о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия, получившую единогласную поддержку Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Туркменистан убежден, что в современных условиях силовые методы решения споров контрпродуктивны и не имеют исторической перспективы. И потому наша страна на протяжении многих лет настойчиво и последовательно продвигает на международной арене миротворческую повестку, предлагая свое политическое пространство для решения проблемных вопросов за столом переговоров, политико-дипломатическими средствами. История знает немало примеров, когда именно на нейтральной территории конфликтующим сторонам удавалось выходить на практические договоренности.

Действуя в этом направлении, предлагая мировому сообществу практический политико-дипломатический инструментарий решения существующих проблем, Туркменистан выступил с инициативой о разработке Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов. В случае его подготовки и одобрения документ мог бы использоваться международным сообществом для недопущения эскалации конфликтов, создания предпосылок по их разрешению мирными, переговорными средствами. О наличии сегодня объективного запроса именно на такие, основанные на нейтральных подходах, дипломатические инструменты, красноречиво свидетельствует присоединение к недавней инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова о создании в рамках ООН Группы друзей Нейтралитета Туркменистана во имя мира, безопасности и развития уже более 20-ти государств.

Безусловно, все миротворческие инициативы и шаги Туркменистана опираются на строгое и неукоснительное соблюдение обязательств как нейтрального государства и ответственного члена мирового сообщества. Нет ни одного случая за четвертьвековую историю туркменского нейтралитета, когда наша страна хотя бы на йоту отошла от его принципов, дала бы хоть малейший повод для сомнений в своей безоговорочной приверженности нормам международного права и Устава ООН.

Туркменистан твердо заявляет о том, что ООН должна оставаться главной международной структурой, обладающей универсальной легитимностью, гарантом поддержания всеобщего мира и безопасности, учета законных прав и интересов государств вне зависимости от их размеров, экономического потенциала, формы правления. Внешнеполитическая концепция Туркменистана исходит из уважения всех стран и народов, признания за ними суверенного права выбора пути развития, политической и социально-экономической модели, содержания и направленности взаимоотношений с другими государствами.

В этом контексте наша страна не скрывает своей озабоченности в связи с проявляющимся в последнее время признаками правового нигилизма, пренебрежения международным правом, что чревато негативными последствиями. Поэтому, по убеждению Туркменистана, в настоящее время становится в высшей степени актуальной задача консолидации усилий, направленных на укрепление роли многосторонних правовых инструментов, восстановление международного права как несущей опоры существующего миропорядка и межгосударственных отношений. Только так можно будет поддерживать и сохранять глобальную стабильность, баланс взаимных интересов.

Принципы нейтралитета Туркменистана в полной мере проявляются в инициативах Главы государства по налаживанию многостороннего транспарентного диалога в сфере глобальной энергетики и транспорта, формированию прочной правовой базы, обеспечивающей безопасность, надежность и диверсификацию энергетических и транспортных потоков. Направленность этих предложений обусловлена, помимо коммерческих и экономических выгод, стремлением обеспечить посредством реализации крупных совместных проектов сближение государств, сглаживание противоречий, создание во взаимоотношениях между ними атмосферы большего доверия и предсказуемости.

Такой подход находит все большее понимание в мире, ширится поддержка представляемых нашей страной проектов резолюций в области устойчивой энергетики и транспорта, которые принимаются Генеральной Ассамблеей ООН на основе консенсуса. На ее нынешней сессии Туркменистан предложил обсудить вопрос обеспечения стабильных международных перевозок в период чрезвычайных ситуаций, представив соответствующий проект резолюции.

Представляется, что планируемая в следующем году в Ашхабаде Международная конференция министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, также может стать платформой для выработки согласованных подходов к этой проблеме.

Одним из приоритетов внешней политики Туркменистана является содействие выполнению в полном объеме Целей Устойчивого Развития. Важным событием стало подписание 16 марта нынешнего года между Туркменистаном и ООН Рамочной программы сотрудничества по устойчивому развитию на 2021 – 2025 годы.

Особое значение в этом контексте Туркменистан придает вопросам защиты и сохранения окружающей среды. Присоединившись в 2016 году к Парижскому соглашению по изменению климата, Туркменистан действенно приступил к полномасштабному участию в реализации глобальной экологической повестки. И сегодня наша страна формулирует свои государственные задачи сквозь призму следования принципам этого важнейшего документа, инициативного и предметного содействия международным усилия по его имплементации.

Приоритетное внимание Туркменистан уделяет эффективному сотрудничеству по климатической проблематике в Центральной Азии, будучи убежденным в необходимости активизации регионального взаимодействия, формирования здесь системных механизмов партнерства. В качестве конкретного шага наша страна предлагает создание в сотрудничестве с ООН специализированной структуры – Регионального Центра по технологиям, связанным с изменением климата. Для его работы Туркменистан готов предоставить необходимую инфраструктуру в Ашхабаде.

Наша страна выступает за выработку государствами Центральной Азии единых подходов в вопросах сохранения и использования водных ресурсов, обеспечивающих равноправный и беспрепятственный доступ к ним всех живущих здесь народов. С учетом исключительной важности этой проблемы, актуальной видится разработка Центральноазиатской Водной стратегии.

Для Туркменистана является многолетней устоявшейся практикой многоплановое международное сотрудничество в решении гуманитарных вопросов. В стране на постоянной основе работает целый ряд специализированных агентств ООН гуманитарной направленности, с которыми ведется активное взаимодействие в решении проблем народонаселения, охране материнства и детства, защите прав инвалидов и беженцев, противодействие наркотикам и т.д.

Говоря о вкладе Туркменистана в решение гуманитарных проблем, следует отметить проведение у нас в стране за последние годы крупных международных форумов по защите беженцев, по миграции и безгражданству, внесших немалый вклад в улучшение условий жизни и защиту прав этих людей. Высокими гуманистическими идеалами продиктованы конкретные шаги, предпринимаемые в этой сфере на национальном уровне. Только за период с 2011 года по настоящее время в гражданство Туркменистана было принято около 23 тыс. лиц без гражданства. Во взаимодействии с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев им были созданы все условия для полноценной жизни, охраны здоровья, социализации и адаптации.

Другим важным направлением является обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания. В этой связи Туркменистан выступил с инициативой созыва Продовольственного форума высокого уровня. Смысл заявленной инициативы состоит в том, чтобы дать действенный импульс международному партнерству в области глобального продовольствия, содействовать подготовке последующих конкретных решений на уровне ООН. У Туркменистана серьезные достижения в деле обеспечения продовольственной безопасности, улучшения структуры питания населения, обогащения продовольственных товаров необходимыми с медицинской точки зрения компонентами. Этот успешный опыт признан во всем мире, и в качестве избранного члена Исполнительного совета Всемирной продовольственной программы, Туркменистан готов щедро делиться им со всеми заинтересованными странами и организациями.

Важным свойством нейтралитета Туркменистана является открытость нашей страны, обеспечивающая восприимчивость ко всему новаторскому, прогрессивному, передовому опыту, накопленному человечеством. Конечно, это не означает копирования, механического переноса на национальную почву зарубежных схем. Речь идет о поиске разумного баланса между национальными особенностями Туркменистана, спецификой и самобытностью его исторического пути, традициями и менталитетом народа и доказавшими свою эффективность и полезность общественно-политическими, экономическими, социокультурными моделями, нашедшими свое успешное применение в мировой практике.

Естественно, такое сотрудничество предполагает сближение внутреннего законодательства с международно-правовыми нормами, соответствие общемировым тенденциям в общественно-политическом развитии. В этом контексте реформаторская политика Президента Туркменистана направлена на обогащение национальной теории и практики, их насыщение современными взглядами и подходами, повышение интеллектуальной планки законотворчества. Свидетельство тому - принятые по предложению Главы государства важнейшие решения о создании в Туркменистане двухпалатного парламента, усилении роли политических партий и гражданского общества в общественной жизни страны, укрепление и совершенствование демократических институтов. Это тоже зримые результаты нейтралитета нашей страны, ее готовности к участию в широком многостороннем взаимодействии.

За четверть века нейтралитет Туркменистана прочно утвердился в мировой политике и дипломатии как эффективная и перспективная модель международного сотрудничества. Результаты, достигнутые за это время, убедительно доказали правильность избранного курса, вселяя в нашу страну уверенность в будущем и обеспечивая растущую поддержку и искренние симпатии во всем мире.

Следуя принципам нейтрального внешнеполитического курса, Туркменистан сегодня являет собой воплощенный пример того, как отдельное государство, расположенное в стратегически важном, непростом с точки зрения геополитики регионе, может жить в мире и согласии со своими ближними соседями, всеми странами и народами, развивать с ними взаимовыгодные равноправные отношения, но при этом оставаться суверенным, самостоятельным в принятии решений как внутри страны, так и на внешнем контуре, обеспечивая себе достойное место и роль в системе современного мироустройства.

Р.Мередов,

заместитель Председателя

Кабинета Министров,

Министр иностранных дел

Туркменистана