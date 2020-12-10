Четверг, 10 Декабря 2020 14:35

АрмИнфо. Родители и родственники 34 резервистов из Армавирской области Армении, числящиеся пропавшими без вести, сегодня вновь собрались перед военкоматом в Эчмиадзине.

Поскольку именно с этого пункта их близких забирали на войну, родственники требуют разъяснений именно у них. Граждане, которые уже более 50 дней не могут получить никаких новостей о своих близких, уже с трудом сдерживают свои эмоции.

Отец одного из пропавших резервистов в сердцах набросился на офицера, который вышел к ним, и начал требовать вернуть ему сына. <Верни мне сына. Трое несовершенно летних внука дома - 3 года, 5 и 7 лет каждый день спрашивают когда вернется папа, что мне сказать им. Вы сбежали и бросили их одних. Верните мне моего ребенка>, - в отчаянии кричала пожилой мужчина. Ранее, родственникам пропавших без вести, которые 8 декабря с раннего утра до полуночи простояли под дождем, а затем под снегом у дверей военкомата , сказали, что их близких по ошибке отправили не в том направлении, был туман, они заблудились и оказали в окружении. Сегодня же к собравшимся приехал начальник пресс-службы Генштаба Армении Савмел Асатрян, который пригласил родителей в здание военного ведомства для конфиденциального разговора. При этом он отметил, что до поры до времени, много из того, что он скажет, не подлежит разглашения.