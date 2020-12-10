Четверг, 10 Декабря 2020 13:56

АрмИнфо. Парламент Армении на заседании 10 декабря в первом чтении внес поправки в закон “О партиях”.

Как отметил автор представленного документа, депутат НС Амазасп Даниелян, законопроектом предлагаются, в частности, несколько ключевых изменений, в том числе изменение механизма финансирования партий. Это, по его словам, необходимо для того, чтобы финансирование партий было более прозрачным и сбалансированным, чтобы закон не разрешал обращение денег неизвестного происхождения. Бизнесу, по сути, запрещается финансировать партии каким-либо образом, запрещается и финансирование из-за рубежа. В то же время, допустимый размер частных пожертвований снижается с 10 млн до 2,5 млн драмов. Также пересматривается порядок общественного или государственного финансирования партий. Если в соответствии с действующим вариантом закона из общественных средств финансируются партии, прошедшие в парламент, в зависимости от количества полученных ими мандатов, и партии, которые преодолели 3-процентный порог, то, согласно предлагаемому законопроекту, финансируются все партии, которые на выборах преодолели 2-процентный порог, причем, сила, получившая большинство, не получает финансового преимущества. То есть, партии, получившие много голосов, получат меньшую финансовую поддержку, чем более мелкие, чей разрыв из-за финансового неравенства, по крайней мере, с точки зрения государственного финансирования, будет сокращен. Еще одно важное изменение по части финансовой прозрачности заключается в том, что запрещен любой вид наличного оборота, то есть, и пожертвования, и притоки, и оттоки партий должны осуществляться исключительно на безналичной основе. Для поощрения участия женщин в политических процессах вводятся новые требования, для членов руководящего органа партии становится обязательной подача декларации в Комиссию по предотвращению коррупции. Кроме того, предлагаются новые регулировки внутри партий для стимулирования внутренней демократии, включая, например, расширение полномочий Собрания партии, применение режима закрытого и тайного голосования для принятия тех или иных решений. Ключевая цель данной законодательной инициативы, подчеркнул депутат, заключается в создании в Армении более здорового политического поля, формирование партийной системы, в которой партии будут менее централизованы вокруг одного человека, будут подотчетными и прозрачными.