Четверг, 10 Декабря 2020 13:56

АрмИнфо.В Армении будут сняты ограничения для судей, претендующих на должность председателя Палаты Кассационного суда. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 10 декабря в первом чтении внесло поправки к конституционный Судебный кодекс.

По словам соавтора представленного документа, депутата НС от правящей фракции “Мой шаг” Владимира Варданяна, в настоящее время для выдвижение кандидатов на должность председателя Палаты Кассационного суда действует ограничения, связанные с наличием трехлетнего стажа работы в Кассационном суде РА. Теперь это право будет распространено на всех судей, имеющих не менее трехлетнего опыта работы в судебной системе. В течение одной недели с момента открытия вакансии на должность председателя Палаты Судебный департамент составляет и представляет в Высший Судебный Совет список всех судей судов первичной инстанции, которые имеют не менее трех лет опыта работы в качестве судей, не имеют дисциплинарных взысканий и не являются членами Высшего судебного совета.

Законодательная инициатива предлагает установить такие правовые нормы, согласно которым судья Палаты, имеющий трехлетний стаж работы в качестве судьи, может быть избран председателем Палаты Кассационного суда.