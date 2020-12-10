Четверг, 10 Декабря 2020 13:52

АрмИнфо. В рамках рабочего визита во Францию министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, во встрече также участвовали первый вице-председатель Сената, председатели комиссии по внешним отношениям, обороне и вооруженным силам, а также руководители ряда политических фракций Сената. Собеседники выразили удовлетворение интенсивным политическим диалогом между Арменией и Францией.

Айвазян выразил благодарность за принятие Сенатом 25 ноября резолюции «О признании Нагорно-Карабахской Республики», подчеркнув, что это мощный сигнал международному сообществу, выражающий непоколебимую приверженность французского народа универсальным цивилизованным ценностям прав человека. Коснувшись резолюции, министр подчеркнул ее важность в процессе признания права народа Карабаха на самоопределение и справедливое урегулирование карабахского вопроса.

Глава МИД РА отметил, что Турция, активно поддерживая агрессию Азербайджана против Карабаха, несет ответственность за политику Азербайджана по истреблению армянского народа на его исторической родине. Айвазян обратил внимание французских должностных лиц на неуважительное обращение, разрушение и осквернение армянских исторических, культурных и религиозных памятников, находящихся под контролем Азербайджана.

В этом контексте стороны подчеркнули важность сохранения культурного наследия в зонах конфликта и активного вовлечения в это дело специализированных международных организаций. На встрече также были обсуждены гуманитарные проблемы, возникшие в результате турецко-азербайджанской агрессии против народа Карабаха, и шаги, направленные на их решение. Состоялся активный обмен мнениями по ряду актуальных региональных вопросов.