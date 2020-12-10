Четверг, 10 Декабря 2020 13:51

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом во Франции министр иностранных дел Ара Айвазян встретился с генеральным секретарем Франкофонии Луизой Мушикивабо.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Айвазян подробно представил Луизе Мушикивабо шаги, предпринятые для решения гуманитарного кризиса, вызванного войной, развязанной турецко-азербайджанским альянсом против Арцаха.

В этой связи глава МИД Армении обратил внимание собеседника на прямое участие террористических группировок, спонсируемых Турцией, в войне, отметив, что это серьезная угроза не только безопасности Армении и Арцаха, но и всего региона.

Пользуясь случаем, министр иностранных дел Армении поблагодарил генсека Франкофонии за принципиальную, четкую позицию по развязанной войне против Арцаха.