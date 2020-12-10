Четверг, 10 Декабря 2020 13:39

АрмИнфо. Семьи пленных военнослужащих и пропавших без вести в течение полугода ежемесячно будут получать содействие в размере 300 тыс. драмов. Данное решение было принято единогласно 10 декабря в ходе очередного заседания правительства.

Отметим, что законопроект представил министр труда и социальны вопросов Республики Армения Месроп Аракелян. Он пояснил, что согласно законодательству РА, процесс подтверждения статуса военнослужащих занимает больше года и подтверждается в судебном порядке. Чтобы не терять времени, как отметил министр, были внесены законодательные изменения, с целью сократить эти сроки, однако процедура в любом случае затянется на несколько месяцев. «Пока военнопленные и пропавшие без вести солдаты не станут бенефициарами Фонда, их семьям ежемесячно в течение полугода выплатят по 300 тыс. драмов», - подчеркнул Аракелян.

Он также сообщил, что с госбюджета на эти цели будет выделено 500 млн. драмов. Процесс будет осуществляться Фондом страхования жизни и здоровья военнослужащих.