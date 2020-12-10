Четверг, 10 Декабря 2020 12:47

АрмИнфо. Граждане, выступающие за отставку действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подписавший печально известный акт о капитуляции собираются перед правительством РА для участия в акции протеста Движения за спасение Родины.

К правительству стянуты большие силы полиции, которые в несколько рядов обеспечивают охрану здания исполнительного органа. Стоит заметить, что активисты АРФД забросали кортеж премьер- министра, подъезжающего к зданию Правительства яйцами.

Собравшиеся граждане скандируют: "Армения без Никола!", "Никол, предатель!". Участники акции бросают монеты к зданию Правительства, в знак того, что нынешние власти на протяжении 2,5 года пребывания у власти занимались тем, что грабили казну посредством премирования сотрудников госаппарата. "Возьми эти деньги и уходи!"

Один из выступающих на митинге отметил, что если сегодня Пашинян не уйдет Армения завтра лишится Сюникской области Армении, и если бы не вмешалась России, то сегодня не было и оставшихся 2500 кв.м территории Арцаха.

Отметим, что сегодня исполняет ровно месяц со дня подписания акта капитуляции премьер- министром Армении Николом Пашиняном. Именно сегодня в Баку пройдет большой военный парад, приуроченной победе в войне за Карабаха. В параде примут также участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и турецкие войска.

Сегодня также важная историческая дата - 10 декабря 1991 г. в Арцахе прошел всенародный референдум, в ходе которого население Нагорного Карабаха проголосовало за выход из состава Советского Азербайджана и провозгласило независимость.