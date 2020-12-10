Четверг, 10 Декабря 2020 12:44

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян получил новые доказательства объективного характера по части того, как азербайджанцы разжигают в армянском обществе внутреннюю вражду с целью вызвать ненависть к соотечественникам из Арцаха.

"Приводим дословную цитату одного из текстов: "Как только турки нападают на Арцах, карабахцы нападают на Ереван". Другая часть текста содержит политического характера вражду, которую не публикую по понятным причинам. Очевидно, что искусственная спекуляция темой карабахцы-армяне и на этом основании побуждение к ненависти преследует цель создать напряженность в нашем обществе, ставя под угрозу наше единство и солидарность", - говорится в сообщении, при этом подчеркивается, что это лишь выдержка из того большого количества материалов, которые Омбудсмену удалось добыть.

Защитник прав человека добавляет, что доказательства, добытые на этом этапе, касаются периода войны. "В этой связи прошу проявить бдительность при использовании социальных сетей, не втягиваться в подобные обсуждения, вне зависимости от того, кем они инициированы и какого рода вопросы спекулируются. Все доказательства с надлежащими правовыми формулировками будут направлены в международные структуры", - отметил Омбудсмен Армении.