Четверг, 10 Декабря 2020 12:34

АрмИнфо. Правительство Армении утвердило программу по покрытию платы за учебу за I полугодие, бенефициарами которой станут учащиеся ВУЗов, среднепрофильных учебных заведений, ординатуры, которые принимали участие в военных действиях в Арцахе. Законопроект представил в ходе заседания правительства 10 декабря министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян.

Он пояснил, что плата за образование будет производится в 100% размере. Данной программой, по словам министра, могут воспользоваться также те студенты, чьи родители или один из супругов стали участниками Арцахской войны.

Представленный законопроект был утвержден членами правительства единогласно.