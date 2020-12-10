Четверг, 10 Декабря 2020 12:33

АрмИнфо. По положению на 11:00 10 декабря в Армении было проведено 3504 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась в 1174 случаях, выздоровело 1350 граждан, скончалось- 23.

Как сообщает Министерство здравоохранения, фактическое лечение сегодня получают 20 336 пациентов. Согласно источнику, в общей сложности, в Армении было подтверждено 145 240 случаев заражения коронавируом, выздоровело 121 882 человек, количество летальных исходов достигло 2 416.

В целом, в Республике было проведено 539 337 тестов на коронавирус.