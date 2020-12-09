Среда, 9 Декабря 2020 21:11

АрмИнфо. Экспомощник президента Армении по нацбезопасности, глава партии «Национальная безопасность» Гарник Исагулян напрямую обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команду в продаже Арцаха за азербайджанские деньги.

Исагулян, близко стоящий к органам нацбезопасности еще с советских времен, утверждает о существовании документарных подтверждений о том, что Никол Пашинян, Анна Акопян, Лилит Манунц, Армен Григорян, Арсен Харатян и другие «революционеры» периодически совершали поездки в Тбилиси, где при посредничестве посольства США встречались с представителями спецслужб Азербайджана. По имеющимся данным, эта команда на свои революционные цели ввезла в Армению порядка 48 млн долларов США. Исагулян утверждает, что эти данные ложились на стол президента Сержа Саргсяна и руководства Службы национальной безопасности Армении, однако по неясной причине, никаких последствий не имела и делу фактически не был дан ход. «Я заявляю официально, что 48 миллионов долларов, которые команда Пашиняна получила именно от Азербайджана и Турции – абсолютная правда. Вся «бархатная революция» финансировалась за счет турецко-азербайджанских денег», - сказал Исагулян.

Он также проинформировал, что у спецслужб есть данные о том, что Лилит Макунц (глава фракции «Мой шаг» в НС РА – Ред.) пыталась привлечь в это дело ценного кадра - студента Славянского университета, владеющего несколькими языками, в том числе и турецким, Андраника Ованнисяна, однако последний, поняв, во что его хотят вовлечь, отказался. «Существуют вещи, о которых я до сих пор не могу говорить, но о которых знал третий президент Армении и заместитель директора Службы национальной безопасности Степан Мелконян», - сказал Гарник Исагулян, отметив что по этому поводу несколько раз встречался с последним.

Одним из проводников политики «революционеров», по словам Исагуляна, была и якобы активистка движения ЛГБТ Ася Хачатрян, которая вела активную работу в Нагорном Карабахе, занимаясь там проституцией с высокопоставленными офицерами и деятелями, а на самом деле – агентурным сбором информации. По словам Исагуляна, во время обыска в ее комнате в Степанакерте, (во время ее задержания – Ред.) был найден блокнот. В нем была такая надпись: "У меня сегодня были 8 офицеров, они сожительствовали со мной, однако я не была удовлетворена, но получила ту информацию, которая была мне необходима". По словам Исагуляна, этот блокнот, исходя из этики и иных причин, не был приобщен к уголовному делу, но о нем был проинформирован тогдашний президент Арцаха Бако Саакян. Он отметил, что Ася Хачатрян является агентом Азербайджана, прекрасно владеет азербайджанским языком, у нее в любовниках числился сотрудником отряда специального назначения Азербайджана и она неоднократно посещала Баку.

Обратившись к озвученному им и ранее громкому заявлению о том, что Никол Пашинян продал Арцах, вызвавшему у многих недоумение, Гарник Исагулян отметил, что это предложение сделал Пашиняну президент Беларуси Александр Лукашенко. Этим Исагулян и объяснил почему в сети появилась запись о 5 млрд долларов, о которых ранее глава Беларуси говорил Сержу Саргсяну, и которые он отверг, предложив «обратку» Алиеву 6 млрд. То же предложение, по всей видимости, было сделано и Пашиняну.

«Но не забывайте, что Никол Пашинян великий "кидала", который никогда не захотел бы делить полагающиеся ему деньги с кем-то. И вот он решает в обход Лукашенко лично побеседовать с Алиевым. "Базар" шел напрямую между Николом Пашиняном и Алиевым. Пашиняну нужно было присвоить эту сумму с супругой Анной Акопян, а для этого нужно было, чтобы кроме них и Алиева никто об этом не знал.

По словам Исагуляна, Пашинян поделился некоторыми суммами с необходимыми людьми - Самвелом Бабаяном (Бывшим министром обороны Арцаха, а затем и РА – Ред.), с некоторым генералами – Тираном Хачатряном и Андраником Пилояном. Из этих денег свою долю получил и министр обороны Армении Давид Тоноян и немалую долю получил президент Арцаха Араик Арутюнян, утверждает Гарник Исагулян.

Но наиболее сенсационным оказались слова Исагуляна о том, каким образом армянская сторона проиграла битву за Арцах в условиях такого предательства. Дело в том, отметил Исагулян, что в Карабахе оказалось полторы тысячи азербайджанских диверсантов, говорящих по-армянски и имеющих на руках армянские паспорта. Как эти люди попали в Арцах, непонятно, хотя известно, что как минимум 400 человек были переброшены в Карабах из Нахичевана через Зангезурский регион. Внешне они были представлены в качестве ополченцев т они и сыграли основную роль, ударив с тыла по армянским ВС в районе Гадруда. Поэтому и произошло это «кровавое предательство», унесшее жизни тысяч армянских юношей», - подчеркнул он.