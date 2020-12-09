Среда, 9 Декабря 2020 19:59

АрмИнфо. Сегодня, 9 декабря министр иностранных дел Ара Айвазян встретился с председателем Комитета национальной обороны и вооруженных сил Национального собрания Франции Франсуа Дюма, в котором также приняли участие депутаты Совета дружбы Франция- Армения Национального собрания.

Собеседники с удовлетворением подчеркнули привилегированный характер армяно-французских отношений, основанных на традициях и глубоких вековых ценностях.

На встрече обсуждалась ситуация в регионе после турецко-азербайджанской агрессии против Арцаха и шаги, которые необходимо предпринять для ее преодоления.

Министр Айвазян высоко оценил резолюцию, принятую Национальным Собранием Франции в качестве возможного шага в процессе признания права народа Арцаха на самоопределение и справедливое урегулирование арцахского вопроса.

Касаясь агрессии Азербайджана против народа Арцаха со стороны Турции при непосредственном участии иностранных вооруженных террористов, министр Айвазян высоко оценил солидарность Франции, французского народа, Арцаха и армянского народа с первого дня войны.

Касаясь безотлагательности решения вопросов, связанных с гуманитарной катастрофой в Арцахе, министр Айвазян подчеркнул создание соответствующих условий для возвращения перемещенных армян Арцаха в места своего проживания. Обе стороны подчеркнули важность сохранения исторического, культурного и религиозного наследия Арцаха на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.