Среда, 9 Декабря 2020 19:49

АрмИнфо. Митинг Движения по спасению Родины проходивший перед Национальным собранием Армении с требование отставки премьер- министр Никола Пашиняна завершился.

Однако, участники акции протеста соберутся уже завтра в 11 часов по местному времени перед правительством РА.

Практически все выступающие подчеркивали, что это борьба аполитичная, и что эта борьба за сохранение национального достоинства.

Об этом заявил и оппозиционный кандидат на пост премьер-министра Армении Вазген Манукян.

<Наша борьба - это не политическая борьба, наша борьба - это не борьба за смену власти, а национальная борьба, которую мы вели как 200 лет назад, так и 1000 лет назад.

То, что было сделано с Арцахом, будет сделано в будущем и с Арменией. Мы были единственным государством-победителем в этом

регионе, считались государством , с одной из самых мощных армий. За 2,5 года все это было уничтожено.

Это не может длиться долго, чем дольше это будет продолжаться, тем более разрушительным будет для Армении. Теперь мы стоим на коленях, умоляя о пощаде у той или иной страны. Давайте снова поднимемся с колен и будем двигаться вперед . Я вижу впереди, как мы станем справедливым и сильным государством. Вперед к победе>, - сказал кандидат в премьер- министры.

Сегодняшний митинг собрал тысячи противников Пашиняна перед Национальным собранием Армении. Люди скандировали <Никол, предатель!>, <Никол, уходи!>. К парламенту также были стянуты

большие силы полиции.

Митинг проходил на фоне выступления премьера перед депутатами. В ходе своего выступления Пашинян четко дал понять, что не собирается

уходить. И по-прежнему заверяет, что конфликт решается в интересах народов Армении, Арцаха и Азербайджана. Хотя если рассмотреть содержание печально известного акта о капитуляции, становится очевидно, что он пока лишь только в интересах Азербайджана, и уж точно не в интересах карабахцев, тысячи из которых лишились крова.