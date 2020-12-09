Среда, 9 Декабря 2020 19:36

АрмИнфо. Америабанк запустил систему денежных переводов Ameriastream - мгновенное и удобное перечисление денег с любой точки мира. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе банка.

Америабанк продолжает внедрять и запускать дистанционные банковские услуги, которые нацелены на создание более удобных и современных решений для всех клиентов.

Таким образом, к действующим уже системам денежных переводов прибавилась еще одна - Ameriastream. В банке пояснили, что перечисленная сумма обналичивается через банкомат путем набора предоставленного отправителем восьмизначного пароля.

Для перечисления денег по системе Ameriastream нужно на веб-странице ameriastream.ameriabank.am указать номера телефонов отправителя и получателя, данные платежной карты и сумму перевода. В конце сделки система предоставляет восьмизначный пароль, который нужно передать получателю в безопасном режиме. Сумму можно получить сразу после перечисления, путем ввода в разделе "Операции без карты" банкомата сообщенного отправителем пароля.

Америабанк, нацеленный на диджитализацию бизнеса, продолжает расширять спектр онлайн-услуг, предоставляя клиентам возможность пользоваться банковскими услугами более удобным и быстрым способом.

Отметим, что ЗАО "Америабанк" является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Банк функционирует на армянском рынке с 31 октября 1996 года. Акционерами банка на 1 октября 2020г выступают Imast Group (CY) Limited (предыдущее наименование - Америя Груп (Си- Уай) Лимитед - 48,95%, EBRD - 17,76%, Азиатский Банк Развития - 13,94%, ESPS Holding Limited

- 11,83% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,52%.