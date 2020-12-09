Среда, 9 Декабря 2020 19:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 35, 40, 42, 42а, 44, 46 на улице Абовяна, жилые дома 9, 11 на улице Корюна, жилые дома 2, 26, 28, 28а на проходе Туманяна, жилой дом 106 на улице Налбандяна, частично собственные дома на улицах Айгестана 9, 10, жилые дома 15, 17 на улице Тпагричнера, жилые дома 69, 71, 79 на улице Анрапетутяна, жилой дом 8 на улице Сахарова, частично собственные дома на 11-ой улице Айгестана и на улице Норки Айгинер, жилой дом 12 на улице Чаренца, жилой дом 54/1 на улице Теряна, ООО “Оран” и ‘Комзоян”, жилые дома 1, 5 на улице Екмаляна, 43 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 21/1 на улице Нансена в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 25, 28 на улице Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11։00-17:00 жилой дом 26 на улице Рубинянца, жилые дома 11, 11а на улице Грибоедова, жилой дом 6 на пр. Комитаса, собственные дома на тупике Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 51 на улице Мамиконянца, жилой дом 20/1 на улице Вагаршяна, жилой дом 25 и собственные дома на улице Лепсуса, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 13, 105 на улице Райниса,

жилой дом 21 на улице Мамиконянца, жилые дома 14, 16 на улице Чолакяна, жилой дом 4 на пр. Азатутяна,

жилые дома 7, 9 на улице Барбюса, жилой дом 7 на пр. Азатутяна, собственные дома на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами),

жилые дома 6, 8, 4/2, 10, 10А, 12 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна, гражданин Саргсян, бензозаправочные станции “ЛЧАП”, “СРС” и прилегающие не жилые территории;

в Котайкской области:

10։00-16։30 улицы Шауяман, Спандаряна, Ара Гехецика, Нар-Доса, Сафаряна, частично улицы Абовяна, Комитаса, Чаренца, Ширака, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Калер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

10։00-15։00 жилой дом 40 в квартале “Маяк” села Джрвеж;

11։00-17։00 частично 2, 3, 4 микрорайоны города Абовян; частично села Гегашен, Камарис, Капутан, Зар, Дзорахбюр и Неркин Птгни;

12։00-15։00 жилые дома 3, 5, 5/3 на улице Туманяна, жилые дома 3, 5 на улице Гая, компания “Конверсбанк”, ЧП ‘Грайр Карапетян”, “Зорик Захарян”, “Арам Арамян” в городе Нор Ачн;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Бениамин и Азатан в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

10:00-13:00 улица Нор Кянк в городе Горис;

14:00-17:00 улица Галстяна в городе Горис;

10:00-12:00 жилые дома 1, 2, 3 на улице Барикаван в городе Каджаран; село Кавчут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-15:00 частично село Караундж;

10:30-16:30 частично село Ангегакот;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.