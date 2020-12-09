Среда, 9 Декабря 2020 18:57

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), совместно с международной платежной системой Visa, предлагает своим держателям карт Visa воспользоваться рядом преимуществ.

В частности, все владельцы премиальных карт Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite Банка ВТБ (Армения) могут воспользоваться услугами такси сервиса gg, и при оплате за проезд картой безналичным способом, получить скидку от каждой поездки до 400 драмов в городе Ереване и до 250 драмов в городах Гюмри, Ванадзор и Дилижан.



Скидка предоставляется клиенту в виде промокода в приложении, при выборе оплаты за проезд премиальной картой Visa Банка ВТБ (Армения). Акция действует до 30-ого апреля 2021 года.

Кроме этого все держатели карт Visa Банка ВТБ (Армения) до 30-го апреля 2021-го года могут пользоваться услугами доставки Menu.am с возможностью возврата суммы, выплаченной за доставку. Оплатив заказ картой Visa Банка ВТБ (Армения), клиенты получают полный возврат суммы доставки в течение 24 часов на свой счёт в приложении Menu.am в виде бонусов, которыми клиент сможет воспользоваться при последующих заказах. Для получения бонуса в поле заказа необходимо указать промокод #VisaMenu. Клиенты, совершившие максимальное количество заказов по итогам каждого месяца, будут награждены бонусами в размере 100 долларов США в драмовом эквиваленте и смогут использовать данную сумму в приложении.

А всем любителям шоппинга предлагаем осуществлять свой «Зимний шоппинг» опять же картами Visa Банка ВТБ (Армения). Оплатив заказ в пределах территории Армении начиная от 2 долларов США картой Visa Банка ВТБ (Армения) на сайте www.aliexpress.com или в приложении AliExpress, клиент получает скидку в размере 1-го доллара США в драмовом эквиваленте. Каждая карта в акции «Зимний шоппинг» участвует один раз. Скидка не распространяется на заказы, оплаченные картой Visa Business Банка ВТБ (Армения). Акция действует до 31-го января 2021 года.

Стань владельцем карты Банка ВТБ (Армения), не посещая филиал, пройдя по следующей ссылке: https://www.vtb.am/ru/online-request/ .

Подробную информацию о:

• специальном предложении такси сервиса gg и размерах скидок можно получить на сайте campaign.team.gg/visa,

• акции с Menu.am можно найти по ссылке www.vtb.am/ru/promotion/besplatnaia-dostavka-menu-am ,

• правилах и условиях акции «Зимний шоппинг» можно получить по ссылке https://bit.ly/39Ssojl

или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.