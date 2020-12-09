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 Среда, 9 Декабря 2020 18:54

Туркмено-армянская вековая дружба и нынешние взаимоотношения – ключевая тема онлайн лекции Посла Туркменистана в Армении для  туркменских студентов

Туркмено-армянская вековая дружба и нынешние взаимоотношения – ключевая тема онлайн лекции Посла Туркменистана в Армении для  туркменских студентов

АрмИнфо.На протяжении истекшего 2020 года, провозглашенного как «Туркменистан – родина нейтралитета» по всему Туркменистану и посредством своих дипломатических представительств широко отмечалась юбилейная дата - 25-летие обретения статуса постоянного нейтралитета Туркменистана. Принятие 12-го декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций резолюции «О постоянном нейтралитете Туркменистана» стало важной исторической вехой в жизни молодого туркменского государства, определившей стратегический и политический курс Туркменистана на будущее.

Важнейшая роль постоянного нейтрального статуса во внешней политике Туркменистана, а также туркмено-армянская вековая дружба и нынешние добрососедские взаимоотношения стали основной темой онлайн лекции Посла Туркменистана в Армении М.Аязова для  студентов Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

 Обозначив основные приоритеты и направления сбалансированной внешней политики Туркменистана, проводимой под руководством лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова, туркменский дипломат заострил внимание онлайн аудитории на историю и нынешнее состояние туркмено-армянских взаимоотношений.

Посол Аязов рассказал, что туркмено-армянские взаимоотношения уходят своими корнями вглубь столетий и ярким свидетельством тесных взаимоотношений двух народов являются исторические памятники на территории Армении, в частности, Мавзолей туркменских эмиров племени Гарагоюнлы близ Еревана, свидетельствующий о том, что в древности народы двух стран сосуществовали в полном взаимопонимании и взаимоуважении, и отметил, что все это сопутствует отношениям Армении и Туркменистана и на современном этапе. Затем туркменский дипломат сделал маленький экскурс по знаменательным датам взаимоотношений двух стран нынешнего этапа: началом этого этапа посчитав 1992 год: когда 9 октября этого года были установлены дипломатические отношения между Туркменистаном и Республикой Армения. С июля 1994 года в Туркменистане действует Посольство Армении, а с февраля 2001 года в Армении открылось Посольство Туркменистана. Со слов Посла Аязова, за этот по историческим меркам короткий срок между двумя странами установлены доверительные политические отношения, в том числе и на уровне лидеров двух государств. Прошедшие почти три декады стали периодом последовательного развития двусторонних межгосударственных связей на принципах взаимоуважения, партнёрства, взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций, углубления гуманитарных и культурных связей.

Посол отметил, что также постепенно расширяется и совершенствуется нормативно-правовая база между двумя дружественными странами, и на сегодняшний день между Туркменистаном и Арменией подписано десятки соглашений, протоколов встреч, меморандумов и деклараций. Туркменистан и Республика Армения активно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу поддержку. Армения также является со-автором ряд резолюций инициированных Туркменистаном.

Было отменено, что, в числе приоритетных направлений межгосударственного партнерства можно назвать торгово-экономическую сферу, топливно-энергетический сектор, химическую промышленность, транспорт и связь, сельское хозяйство.

Посол Аязов особо подчеркнул, что страны также активно сотрудничают в образовательной сфере. В этом контексте следует отметить, что в настоящее время в высших учебных заведениях Армении по разным специальностям обучаются десятки граждан Туркменистана. Представители научных кругов двух стран поддерживают тесные связи, обмениваясь визитами и участвуя в международных научно-культурных конференциях и форумах, проводимых в Туркменистане и Республике Армения.

Было отмечено, что современная история взаимоотношений Туркменистана и Армении характеризуется значительной активизацией межгосударственного диалога, которому придана высокая, отвечающая взаимным национальным интересам динамика. Определяющую роль в этом позитивном процессе играют, безусловно, установившиеся между главами двух государств теплые, доверительные отношения, ставшие залогом успешного развития многогранного, взаимоуважительного партнерства.

Подытожив свою онлайн лекцию туркменский дипломат подчеркнул, что ныне существующие взаимоотношения между братскими странами,  выстраиваемого на принципах доверия, равенства и взаимной выгоды, развиваются и крепнут из о дня в день, значительно расширяются рамки традиционного двустороннего сотрудничества, что еще больше сближает народы двух дружественных стран.

 

 

 


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