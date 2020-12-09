Среда, 9 Декабря 2020 18:44

АрмИнфо. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в отношении исполнительного директора ОАО <Армэкономбанк>.

Как сообщает пресс-служба СК, сегодня утром был взорван служебный автомобиль главы банка. Взрывное устройство было смонтировано под автомобилем накануне. Машина была припаркована во дворе одного из домов на улице В. Давтяна в Ереване. Но преступление, отмечается в сообщении, не было доведено до конца, так как банкира в это момент в автомобиле не была. В нем находился водитель. В сообщении ничего не говорится, пострадал ли водитель и о состоянии его здоровья.