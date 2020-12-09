Среда, 9 Декабря 2020 18:08

АрмИнфо. Подписанное трехстороннее заявление по Нагорному Карабаху не имеет правовой силы, поскольку оно не было ратифицировано парламентом Армении, и не получило правовой оценки со стороны Конституционного суда. Об этом 9 декабря в парламенте, обращаясь к премьер-министру РА Николу Пашиняну, заявил депутат НС от оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Тарон Симонян.

По его словам, непонятно, на каком основании продолжает применяться подписанный документ, если он не вступил в силу. Нет ратификации документа парламентом, нет решения Конституционного суда о конституционности подписанного решения. По сути, продолжил депутат, подписан документ, который нарушает международное право. Он также высказал сомнение относительно будущего страны, руководитель которой в любой момент может подписать и другие аналогичные документы, и спокойно уйти, будучи лишь политической фигурой.

В ответ Никол Пашинян заметил, что о правомерности подписанного заявления он говорил уже не раз, но формулировки депутата достойны анализа. Но в любом случае, как подчеркнул НиколПашинян, все происходящие процессы никоим образом не должны отразиться на праве на свободное волеизъявление граждан страны. Он также заверил, что проводится работа по обмену военнопленными, гражданскими лицами телами погибших. Все факты зверств со стороны ВС Азербайджана собираются, и в этом процессе участвуют не только организации Армении, но и международных структур.