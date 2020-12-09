Среда, 9 Декабря 2020 18:03

АрмИнфо. В настоящее время на всем протяжении государственной границы Армении работает межведомственная рабочая группа, которая готовит правовые документы для предстоящих переговоров по Карабаху. Об этом 9 декабря с трибуны парламента заявил вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, переговоры между двумя сторонами (Армения и Азербайджан – ред) при посредничестве российских партнеров, по всей видимости , начнутся уже в этом году. Окончательного варианта правовой границы между Арменией и Азербайджаном пока нет. Армянская сторона подняла все правовые документы и карты, которые станут основанием для предстоящих переговоров.

Что касается фактической дислокации вооруженных сил, то, как заметил Тигран Авинян, в настоящее время в районе населенного пункта Тех и чуть ниже присутствуют представители ВС, и их окончательная дислокация станет ясна по результатам переговоров. Вице-премьер заверил, что не может быть и речи о сдаче территорий «по эту сторону границы Армении».