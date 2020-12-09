Среда, 9 Декабря 2020 18:02

АрмИнфо. Кандидат в премьер-министры РА от Движения по спасению Родины Вазген Манукян в распространенном сегодня обращении заявил, что атмосфера ненависти должна остаться в прошлом.

«Мы не хотим потрясений. Нам нужна общественная солидарность», - сказал Манукян, указав на важность «стабилизирующей роли» Национального собрания в текущем политическом кризисе.

Кандидат в премьер-министры от Движения призвал правоохранительные органы поддерживать общественный порядок, «не становиться политическим инструментом в руках проигравшей власти».

«Это не узкопартийное движение. Это не просто движение за смену власти, это, прежде всего, движение достоинства, движение за то, чтобы снять с себя клеймо поражения, выпрямить спину и создавать будущее.

Нет необходимости в дополнительных объяснениях, почему этот режим должен уйти вместе со своим предводителем, поскольку после позорной капитуляции ничего другого быть не может. Мы при поддержке народа сформируем новое правительство национального согласия, будем работать над решением неотложных вопросов, будем готовить новые выборы», - в своем послании подчеркнул Вазген Манукян.